اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته للقاء إنبي في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك

استعدادًا لمواجهة إنبي، غدًا.

ويعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين

للدخول في معسكر مغلق عقب نهاية المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء غدٍ، الخميس، على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.