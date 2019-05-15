محمد فرج يهزم لاعب إسرائيل ويتأهل لدور الـ 32 من بطولة العالم للتايكوندو

تأهل محمد فرج لاعب منتخب مصر للتايكوندو الى دور ال 32 ببطولة العالم للتايكوندو والمقامة حاليا في مدينة مانشستر، بمشاركة منتخب مصر. وتأهل فرج الى دور ال32 بالبطولة بعد الفوز على لاعب اسرائيل بنتيجة 33-14 في وزن -58 كجم. كجم. وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 8 لاعبين (4 رجال و4 سيدات واللاعبون هم: Advertisements معاذ نبيل (-54 كجم)، ومحمد فرج (-58 كجم)، وعبدالرحمن وائل (-68 كجم)، وسيف عيسي (-74 كجم). واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، ورضوى رضا (-57 كجم)، وهداية ملاك (-62 كجم)، وروان رفاعي (-67 كجم). ويقود المنتخب فنيا أسامة السيد ومحمد مجدي وتامر صلاح، فيما يرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس إدارة الاتحاد ويرافق البعثة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبيو للاتحاد وباللجنة الأولمبية المصرية.

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