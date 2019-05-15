يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوماس جولدبيرجر القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة غدًا الخميس الموافق 16 مايو ختام الدورة الرمضانية الودية لكرة القدم النسائية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، والتي أقيمت خلال الفترة من ١٢ إلي ١٦ مايو الجارى بمركز شباب الجزيرة.

شارك في الدورة ٨ فرق من

وتقام علي هامش الدورة الرمضانية دورة تدريبية لمدربين الفرق المشاركة علي يد خبراء ومدربين أمريكيين.

بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، والتي أقيمت خلال الفترة من ١٢ إلي ١٦ مايو الجارى بمركز شباب الجزيرة.شارك في الدورة ٨ فرق منالدوري الممتاز وهم "نادي الإعلاميين، النادي المصري القاهري، نادي الطيران، نادي وادي دجلة، نادي المعادي واليخت ، نادي المؤسسة الإعلامية، مركز شباب ميت عقبة، ومركز شباب الأميرية".وتقام علي هامش الدورة الرمضانية دورة تدريبية لمدربين الفرق المشاركة علي يد خبراء ومدربين أمريكيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. ختام الدورة الرمضانية للكرة النسائية بمركز شباب الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.