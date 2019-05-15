رياضة | راموس يعود لكتيبة ريال مدريد أمام بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يعود لكتيبة ريال مدريد أمام بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض اللقاء الاخير في بطولة الدوري "الليجا"، يوم الاحد المقبل أمام فريق ريال بيتيس في ملعب البرنابيو.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن سيرجيو راموس سيعود من جديد للظهور مع ريال مدريد أمام بيتيس يوم الأحد المقبل في اللقاء الأخير بالدوري.

واشارت الصحيفة إلى أن راموس غاب عن آخر 7 مباريات لريال مدريد منذ 12 أبريل بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوي الساق اليسري.