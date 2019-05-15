رياضة | راموس يعود لكتيبة ريال مدريد أمام بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يعود لكتيبة ريال مدريد أمام بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض اللقاء الاخير في بطولة الدوري "الليجا"، يوم الاحد المقبل أمام فريق ريال بيتيس في ملعب البرنابيو.
ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن سيرجيو راموس سيعود من جديد للظهور مع ريال مدريد أمام بيتيس يوم الأحد المقبل في اللقاء الأخير بالدوري.
واشارت الصحيفة إلى أن راموس غاب عن آخر 7 مباريات لريال مدريد منذ 12 أبريل بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوي الساق اليسري.
وعاد راموس خلال الفترة الماضية للتدريبات الجماعية مع الفريق ونجح في التعافي بشكل رسمي من الإصابة ليؤكد جاهزيته لخوض اللقاء الاخير بالدوري.
وكانت آخر مباراة شارك فيها راموس مع ريال مدريد أمام فالنسيا يوم 3 أبريل في ملعب الميستايا.