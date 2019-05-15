رياضة | اليونايتد في ورطة بسبب سانشيز

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قد يضطر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دفع 12 مليون جنيه إسترليني، إلى الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، جناح الشياطين الحمر، لإجباره على الرحيل.

سانشيز انضم إلى صفوف مان يونايتد في يناير عام 2018، قادمًا من أرسنال، ولكنه لم ينجح في إثبات نفسه، على الرغم من حصوله على 500 ألف جنيه إسترليني.

ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن يونايتد قد يضطر إلى دفع نصف راتب اللاعب، من أجل إقناعه بالرحيل عن النادي.

مانشستر يونايتد يرغب في بيع سانشيز في الصيف الحالي بعدما سجل هدفًا وحيدًا مع الشياطين الحمر في الموسم الحالي من البريميرليج، وسط اهتمام من إنتر ميلان الإيطالي بضمه.

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سولشاير يسعى للقيام بثورة إصلاح في مان يونايتد في الميركاتو الصيفي، ويعلن أن يتعين عليه التخلص من أصحاب الرواتب المرتفعة، للتعاقد مع صفقات جديدة.

روميلو لوكاكو قد ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي ومن المحتمل أن ينضم بول بوجبا، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، يونايتد يرغب في رحيل سانشيز، ولكن مسألة راتبه تعتبر عائقًا في تسهيل العملية.

باتريس إيفرا، لاعب مان يونايتد السابق أوضح: أعتقد أن بوجبا سوف يرحل، لأن اللاعب يريد الشعور بالحب عندما يلعب في أي ناد.

وأكمل: اللاعب يشعر بالصدمة عندما تصرخ الجماهير في وجه اللاعبين في الملعب، عندما تشعر بأجواء سلبية من حولك، فيجب أن تغادر.