رياضة | شقيق جريزمان يفجر مفاجأة حول مستقبله

آثار شقيق الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني جدلاً كبيراً حول مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن جريزمان رحيله عن أتلتيكو مدريد بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الجاري لاتخاذ خطوة جديدة وتحدي آخر مع فريق جديد بالموسم المقبل.

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ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن شقيق جريزمان نشر صورة صباح اليوم للبرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عبر حسابه الرسمي بالشبكات الاجتماعية وكتب في رسالته: مرحباً.

واشارت الصحيفة إلى أن صورة نيمار التي نشرها شقيق جريزمان على حسابه الرسمي بتويتر، فتحت شائعات كبيرة حول انضمام اللاعب لباريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

واكدت الصحيفة على أن صورة نيمار زادت من الشائعات حول انضمام جريزمان إلى باريس بعد رغبة النادي الفرنسي في التعاقد مع اللاعب بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد.