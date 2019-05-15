رياضة | تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم الفرنسي أنطوان جريزمان من اتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن برشلونة اتفق مع جريزمان على التفاصيل المالية الخاصة بانتقاله لصفوف البارسا منذ منتصف مارس الماضي بعد خروج اتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس من دور الـ16.

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وأضافت الصحيفة أن جريزمان سيحصل على 17 مليون يورو سنويا بعقد لمدة 5 سنوات مع برشلونة الذي كان متفق عليه منذ عام قبل تراجع الفرنسي عن قراره والبقاء في اتلتيكو مدريد.

وتابعت الصحيفة أن جريزمان يتقاضى 4 ملايين يورو أقل مع برشلونة عن راتبه السابق مع اتلتيكو مدريد بعدما أعلن الفرنسي أمس رحيله عن صفوف الروخي بلانكوس.

يشار إلى أن الصحافة الإسبانية تتضارب حول مصير جريزمان في الساعات الماضية بالحديث عن اقترابه من برشلونة وحديث آخر عن وجود عرض قوي من باريس سان جيرمان لضمه.