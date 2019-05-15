رياضة | دكرنس يوجه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يوجه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى عن قبول إستقالة الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة مصطفي مرعى كما تجرى العادة مع نهاية كل موسم .

كما أضاف مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى فى بيان رسمى أنه تم قبول الإستقالة وتوجيه الشكر للمدير الفنى للفريق مصطفي مرعى وجهازه المعاون عن الفترة التى قضاها مع الفريق مع تمنياتهم بالتوفيق له فى قادم مسيرته فى إشارة إلى أن الفريق يبحث حاليا عن جهاز فنى بقيادة فنية جديدة .

وكان مرعى قد نجح مؤخرا فى قيادة دكرنس للصعود لدورى القسم الثانى ولم يتلقي الفريق سوى هزيمة وحيدة طوال مشوار الفريق بالموسم الماضى .