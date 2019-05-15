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رياضة | تحديد الراحلين والقادمين لريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد الراحلين والقادمين لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الثورة المتوقعة داخل صفوف فريق عقب نهاية الموسم الجاري وقبل فتح باب الانتقالات الصيفي.

ويسعي بيريز وزيدان احداث ثورة عارمة في ريال مدريد بالتعاقد مع صفقات جديدة مع فتح باب الرحيل أمام بعض اللاعبين الغير مرغوب فيهم داخل الملكي.

ذكرت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، أن ريال مدريد حدد أسماء الراحلين عن الفريق في الفترة الماضية مع الاستقرار على الصفقات الجديدة القادمة.

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واكدت التقارير على أن أول الراحلين عن ريال مدريد سيكون الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بقرار من المدير الفني زين الدين زيدان والذي سيعتمد على كورتوا كحارس اساسي ولوكا زيدان الحارس البديل مع عودة لينوين من الإعارة.

وقد يرحل كيلور نافاس إلى نادي مانشستر يونايتد ليكون بديلاً للحارس دي خيا والذي ارتبط مؤخراً بالانضمام لباريس سان جيرمان.

وبجانب رحيل نافاس سينضم لقائمة الراحلين المدافع ناتشو الذي ارتبط بالانضمام لإنتر ميلان وسيتبعه في القائمة زميله المدافع الآخر فابيخو، فيما لا تزال الشكوك قائمة حول رحيل جاريث بيل وإيسكو وتوني كروس وفالفيردي ومارسيلو.

أما الصفقات القادمة لريال مدريد ممثلة في التعاقد مع ميندي الظهير الإيسر لفريق ليون بجانب التعاقد مع بوجبا لاعب وسط اليونايتد أو إيركسن لاعب توتنهام مع ضم هازارد من والمهاجم الصربي يوفيتش من انتراخت فرانكفورت.

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