رياضة | تحديد الراحلين والقادمين لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد الراحلين والقادمين لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الثورة المتوقعة داخل صفوف فريق ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري وقبل فتح باب الانتقالات الصيفي.

ويسعي بيريز وزيدان احداث ثورة عارمة في ريال مدريد بالتعاقد مع صفقات جديدة مع فتح باب الرحيل أمام بعض اللاعبين الغير مرغوب فيهم داخل الملكي.

ذكرت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، أن ريال مدريد حدد أسماء الراحلين عن الفريق في الفترة الماضية مع الاستقرار على الصفقات الجديدة القادمة.

Advertisements

واكدت التقارير على أن أول الراحلين عن ريال مدريد سيكون الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بقرار من المدير الفني زين الدين زيدان والذي سيعتمد على كورتوا كحارس اساسي ولوكا زيدان الحارس البديل مع عودة لينوين من الإعارة.

وقد يرحل كيلور نافاس إلى نادي مانشستر يونايتد ليكون بديلاً للحارس دي خيا والذي ارتبط مؤخراً بالانضمام لباريس سان جيرمان.