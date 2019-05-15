رياضة | المنتخب يواسي "حجازي" ويهنئ "المحمدي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب يواسي "حجازي" ويهنئ "المحمدي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إجراء اتصال بالثنائي أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، عقب مواجهتهما بالجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

وتلقى المحمدي، تهنئة خاصة من مديره الفني على مستواه والمساهمة في اقتراب عودة فريقه للبريميرليج.

فيما واسى رمزي، حجازي بعد فشله بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، بعدما أهدر ركلة جزاء لفريقه بالمواجهة الأخيرة.

ونجح أستون فيلا في الفوز على ويست بروميتش، بركلات الترجيح في القسم الثاني.