رياضة | أزمة في برشلونة بسبب ميسي وسواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في برشلونة بسبب ميسي وسواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن انقسام داخل غرف ملابس برشلونة في الفترة الأخيرة بسبب الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.
وقال برنامج الشيرينتجو الشهير في إسبانيا، إن كبار اللاعبين في برشلونة يعتقدون بأن قيادة لويس سواريز وليونيل ميسي للفريق غير إيجابية.
وتنتشر الشائعات بكثرة حول عدة أمور في برشلونة بعد الخسارة برباعية من ليفربول في إياب دوري أبطال أوروبا بملعب الانفيلد.
وتتحدث بعض الصحافة الإسبانية عن غضب ليونيل ميسي بشدة من الخروج من دوري أبطال أوروبا والأرجنتيني يريد تعاقدات كبيرة من برشلونة في الصيف المقبل لتحقيق لقب التشامبيونزليج الأول منذ 2015 في الموسم المقبل.
يشار إلى أن برشلونة اقترب من ضم الثنائي ماتياس دي ليخت من أياكس وانطوان جريزمان من اتلتيكو مدريد في صفقة تصل لـ200 مليون يورو.