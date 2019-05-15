رياضة | طبيب الأهلي يكشف تطورات برنامج علاج "سعد ونيدفيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يكشف تطورات برنامج علاج "سعد ونيدفيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم نيدفيد وسعد سمير، ثنائي الفريق الأول، يؤديان برنامجهما المحدد لهما من قِبَل الطبيب الألماني.

وأوضح محمود، أن الثنائي يؤدي برنامجًا مطولًا على مرحلتين تحت إشرافه، ووفقًا لما حدده الطبيب الألماني.

وأشار طبيب الفريق أن ثنائي الأهلي يعود إلى ألمانيا مجددًا عقب نهاية المرحلة الحالية للخضوع إلى فحوصات أخرى وتحديد المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للملاعب.

وكان كريم نيدفيد قد خضع لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا، بينما أدى سعد سمير برنامجًا علاجيًا مكثفًا في ألمانيا للتخلص من إصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي من الركبة.