رياضة | أحمد الشيخ يخضع لفحص طبي جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ يخضع لفحص طبي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي مساء اليوم، الأربعاء، قبل انطلاق المران المسائي.

وكشف الجهاز الطبي للأهلي، أن الشيخ اشتكى من آلام في الظهر أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس، الثلاثاء.

وتحدد نتيجة فحص اللاعب قدرته على المشاركة في المران الجماعي، مساء اليوم، أو الاستمرار في تنفيذ برنامجه التأهيلي.

ويستعد الاهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء الخميس على ملعب بتروسبورت. وذلك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.