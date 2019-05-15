رياضة | الأهلي يعلن جاهزية عمرو جمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية عمرو جمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو جمال سيكون جاهزًا بشكل كامل للمشاركة في المباريات عقب مباراة إنبي.

وأوضح الجهاز الطبي، أن جمال بدأ المشاركة أمس، الثلاثاء، في التدريبات الجماعية، تدريجيًا، بجانب تدريبات خاصة يخضع لها اللاعب تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.

وشدد الجهاز الطبي على أن اللاعب مستمر في تنفيذ هذا البرنامج على أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات من بعد مباراة إنبي.

وكان عمرو جمال قد غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بسبب شد في العضلة الأمامية قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيًا، أمس الثلاثاء.