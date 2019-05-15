رياضة | حقيقة رحيل نافاس عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل نافاس عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أندريا سيالاس، زوجة الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، عن حقيقة رحيل زوجها عن الفريق الملكي في الصيف المقبل.

وقال اندريا في تصريح قصير لصحيفة آسالإسبانية بخصوص رحيل كيلور نافاس عن ريال مدريد: نحن سوف نبقى في مدريد.

وأضافت الصحيفة أن كيلور نافاس اقترب من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل بعدما تم إبلاغه من قبل النادي الملكي بذلك وسيكون البلجيكي تيبو كورتوا هو الحارس الأول بالموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة نافاس تتواجد في بورتو البرتغالية من أجل زيارة صديق لها.

وتابعت الصحيفة أن كيلور نافاس مرشح لخلافة إيكر كاسياس في بورتو بعدما تعرض الأخير لأزمة قلبية قد تتسبب في اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ويملك نافاس عروض من باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وبورتو للرحيل عن ريال مدريد.