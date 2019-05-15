رياضة | علي لطفي يعود إلى تدريبات الأهلي استعدادا لإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي لطفي يعود إلى تدريبات الأهلي استعدادا لإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة إنبي، بالدوري العام.

واكتفى لطفي، بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في الجيم على هامش المران الجماعي أمس، تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.

ويستعد الاهلي لمواجهة إنبي، في العاشرة من مساء غدٍ الخميس على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.