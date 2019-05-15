رياضة | أول قرار من اتحاد الكرة لإنهاء ظاهرة شغب الملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من اتحاد الكرة لإنهاء ظاهرة شغب الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على تشكيل لجنة خاصة بشغب الملاعب فى الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تختص اللجنة، بالتحقيق فى وقائع الشغب والخروج عن النص التى تحدث فى المباريات بداية من الجماهير حتى الأجهزة الفنية واللاعبين ومسئولي الأندية.

ومن المنتظر أن يتم تعديل قانون شغب الملاعب قبل إنطلاق الموسم الجديد، على أن يحق للجنة إصدار العقوبات وتنفيذها على المشاغبين.

يأتي قرار الجبلاية، بعد أن شهد الموسم الحالي خروج عن النص من بعض الأندية سواء لاعبين أو مسئولين أو أجهزة فنية وإدارية.