رياضة | الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة إنبي، بالدوري العام.

ويختتم الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الإعلان عن قائمة اللاعبين التى ستدخل المعسكر.

ويلتقى الأهلي إنبي، فى العاشرة مساء غدٍ الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.