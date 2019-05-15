رياضة | تغيير في تشكيل الأهلي أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير في تشكيل الأهلي أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي إجراء تغيير وحيد في تشكيل الفريق أمام إنبي غدًا ضمن منافسات الجولة الثلاثين في الدوري المصري.

ويدفع مارتن لاسارتي بلاعبه وليد سليمان أساسيًا على حساب جيرالدو أو حسين الشحات لتحقيق الفوز المبكر على إنبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

حارس المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان

خط الهجوم: رمضان صبحي وليد أزارو