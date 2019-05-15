رياضة | ريال مدريد يطلب صفقة من صفوف "العدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يطلب صفقة من صفوف "العدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع صفقة مميزة من صفوف غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع رودريجو هيرنانديز لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد عقب نهاية الموسم الجاري.

رودريجو هيرنانديز يعد واحد من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة دييغو سيموني بعد ضمه من فياريال في الصيف الماضي مقابل 25 مليون يورو.

Advertisements

واضاف الموقع، أن بيريز رئيس ريال مدريد يستعد لتقديم عرضاً رسمياً للتعاقد مع رودريجو البالغ من العمر 22 عاماً ليكون بديلاً للبرازيلي كاسيميرو، خاصة وأن النادي لن يتجه للتعاقد مع كانتي بسبب تمسك تشيلسي باللاعب الفرنسي نظراً للعقوبة الموقعة على النادي بحرمانه من جلب صفقات جديدة.

وكان نادي برشلونة قد أعلن في وقت سابق رغبته في التعاقد مع اللاعب بعد وصول بوسكيتس لعامه الـ30 وانخفض مستواه طوال الفترة الأخيرة مع الفريق الكتالوني.