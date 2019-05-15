رياضة | تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة سارة لجميع عشاق الدائرة المستديرة قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة المهندس ” هاني أبوريده” تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة خلال دورها الأول إلى 15 جنيهاً بدلاً من 200 جنيه.

تخفيض اسعار تذاكر الدرجة الثالثة

Advertisements

وأوضحت اللجنة من خلال بيان هام لها نشرته على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم فجر اليوم الأربعاء، مؤكده على حرصها الكبير على تخفيف العبء عن جماهير الكرة المصرية وزيادة الأعداد لتشجيع المنتخب المصري والاستمتاع بالبطولة.

كما أشارت أن القرار قد جاء بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بناء على الدراسات التي تم إجرائها في هذا الشأن، حيث تم مراعاة أسعار التذاكر مع دخل الفرد وتكاليف تجهيز الاستادات والتسويق للبطولة.

وأكدت اللجنة المنظمة انها كانت تود طرح تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية، ولكن عوامل تحديد أسعار البطولات الكبيرة حالت بين ذلك.