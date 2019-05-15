انت الان تتابع مفاوضات بيراميدز مع رينارد وانتقاد كينو.. دياز يتحدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

رامون دياز Advertisements

أبدى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي بيراميدز، حزنه على ضياع نقطتين من فريقه على يد وادي دجلة، وأشار إلى أنَّه ليس سعيدًا بما قدمه الفريق في آخر 3 مباريات، وتحديدًا لقاء دجلة، لكن الفريق يجب عليه أن يراجع نفسه، خاصة وأنَّ الأداء كان ضعيفًا، وانتقد دياز، اللاعب البرازيلي ماركوس كينو نجم الفريق، مؤكدًا أنه افتقد الفاعلية في المباريات الثلاث الأخيرة وكان بعيدًا عن مستواه، ورفض رامون دياز، التعليق على مفاوضات بيراميدز مع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب مؤكدًا أنه لا يملك أي تعليق، أو معلومة.

وواصل فريق بيراميدز مسلسل نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه وادي دجلة، بهدف لكل منهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، في ختام الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، تقدم وادي دجلة بهدف سجله محمد هلال في الدقيقة 9 من عمر اللقاء وتعادل بيراميدز بهدف البوركيني