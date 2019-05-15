انت الان تتابع تخفيض أسعار تذاكر مباريات الفراعنة في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
جماهير الفراعنة
بعد انتقادات عنيفة وُجهت لاتحاد الكرة واللجنة المنظمة بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر في البطولة، خلال دورها الأول، إلى 150 جنيهًا بدلا من 200 جنيه، وأكدت اللجنة عبر بيان رسمي أنها قررت تخفيض الأسعار لتخفيف العبء المالي عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة وجودهم في المدرجات لتشجيع منتخب بلادهم، والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر.
وقال البيان: "جاء هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبناءً على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، وراعينا فيها العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنةً بالبطولات السابقة". قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية برئاسة هاني أبو ريدة، تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة خلال
وقال البيان: "جاء هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبناءً على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، وراعينا فيها العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنةً بالبطولات السابقة".— اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا 2019 (@Egypt2019)
قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة هاني أبو ريدة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة خلال دورها الأول إلى 150 جنيها بدلا من 200 جنيه ، وذلك حرصا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها pic.twitter.com/uWEcqkeWHr— اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) May 15, 2019
وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنها كانت تود، لو باستطاعتها، تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك.
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