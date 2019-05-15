الامارات | الغاء البطاقة الحمراء بحق لاعب دبا إدريس فتوحي

شكرا لقرائتكم خبر عن الغاء البطاقة الحمراء بحق لاعب دبا إدريس فتوحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام في دوري الخليج العربي لكرة القدم الغاء البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم يحيى الملا بحق لاعب دبا المحترف المغربي إدريس فتوحي وذلك خلال إدارته لمباراة فريقي دبا والعين التي أقيمت السبت الماضي ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي، إذ قبلت الهيئة الاعتراض المقدم من نادي دبا شكلا وموضوعا لاستفائه المتطلبات الواردة في المادة التاسعة من لائحة الاعتراض على قرار الحكم في مسابقات لجنة دوري المحترفين وإلغاء قرار الحكم وما يترتب عليه من آثار أو عقوبات مالية وإدارية.

وأشارت الهيئة في قرارها الى أن هذا القرار نهائي لا يجوز الاعتراض عليه او الطعن فيه وفقا للمادة" 16" من لائحة الاعتراض على قرار الحكم.

وكان الحكم يحيى الملا أشهر البطاقة الحمراء للاعب إدريس فتوحي بعد رميه الكرة باتجاه الحكم عند إطلاق صافرة نهاية المباراة.