‏رئيس النصر السابق أول المستجيبين لدعوة آل سويلم

‏لقيت دعوة رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، للنصراويين بكافة شرائحهم لحضور اللقاء الختامي للفريق أمام الباطن غدًا الخميس، في استاد الملك فهد الدولي، الذي قد يشهد تتويجه باللقب، قبولًا كبيرًا من أنصار العالمي.

وكان أول المبادرين لتلبية الدعوة رئيس النادي السابق الأمير فيصل بن تركي، وتوالى بعده قبول أنصار النادي.

وغرد رئيس النصر في حسابه الرسمي، على موقع "تويتر" مثمنًا قبول الدعوة بالعبارة التالية "سعدت وتشرفت بقبول دعوتي من قبل أخي الغالي (كحيلان) لوفاء الأمير فيصل بن تركي، لدعم ومؤازرة أبطالنا في الميدان".

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وكان آل سويلم، قد وجه دعوته صباح اليوم الأربعاء، في تغريدة قال فيها "جماهير كبير الرياض، أعضاء شرف العالمي، نجوم النصر السابقين، كل من خدم هذا الكيان".

وأضاف "أبطالكم في الميدان بحاجة لدعمكم في المباراة الحاسمة والمصيرية يوم الخميس، حضوركم ومؤازرتكم لنجومكم ستسعدنا جميعاً بإذن الله".

ويسعى النصر، المتصدر بفارق نقطة عن الهلال، للفوز باللقاء من أجل التتويج رسميًا باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى له في آخر 3 مواسم، بغض النظر عن مباراة الهلال مع الشباب في الجولة نفسها.