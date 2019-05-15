مدافعا توتنهام على طاولة يوفنتوس

أبدى يوفنتوس، اهتمامه بضم مدافعي توتنهام، توبي ألديرفيلد، وكيران تريبيير، في ظل مساعي بطل الكالتشيو لتدعيم خط دفاعه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، تقريرًا يُفيد بأنَّ توتنهام أجرى بالفعل اتصالات مع البلجيكي ألديرفيلد، من أجل إقناعه باللعب لليوفي، في ظل اقتراب مانشستر يونايتد من الفوز بخدماته.

وينتهي عقد ألديرفيلد، مع توتنهام في صيف 2020، إلا أنَّه يملك شرطًا جزائيًا بقيمة 30 مليون يورو، وهو رقم في المتناول بالنسبة ليوفنتوس.

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وأكَّد التقرير، أنَّ فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس مهتم للغاية بضم ألديرفيلد؛ حيث يضعه في خانة المدافعين الكبار أصحاب الخبرة الكبيرة سواء في البريميرليج، أو مع المنتخب البلجيكي.

ولم تقف مساعي يوفنتوس، عند ألديرفيلد، وإنَّما امتدت لزميله الدولي الإنجليزي كيران تريبيير الظهير الأيمن، والذي يعتبر واحدًا من أهم ظهراء الجنب في البريميرليج.

ووفقًا للتقارير، فإنَّ يوفنتوس لم يتخذ أي خطوات رسمية تجاه التعاقد مع اللاعبين، لكن في حالة رحيل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو في الصيف، سيتجه مسؤولو البيانكونيري مباشرة تجاه التعاقد مع تريبيير، الذي يرغب في ضمه نابولي، أيضًا.