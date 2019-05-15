تعيين البلجيكي فيلموتس مديرا فنيا لمنتخب إيران

أعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين مارك فيلموتس لاعب خط وسط منتخب بلجيكا السابق، مديرًا فنيًا للمنتخب الإيراني.

ومن المقرر أن يتوجه فيلموتس، صاحب الـ50 عاما، إلى طهران خلال الأيام القليلة المقبلة لتوقيع عقد يستمر حتى كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

ويضم الجهاز الفني المعاون لفيلموتس، الذي كانت آخر مهمة تدريبية سابقة له مع منتخب كوت ديفوار، مدربين مساعدين من بلجيكا أيضًا.

ولم يجر تعيين مدرب للمنتخب الإيراني منذ رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن منصبه في كانون ثان / يناير الماضي.