مانشستر يونايتد يرغب في خطف رابيو

أكدت مصادر إعلامية بريطانية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سيسعى للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أدريان رابيو، فور انطلاق سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة دايلي ميرور البريطانية، أن مانشستر يونايتد يسعى لضم الفرنسي أدريان رابيو، الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي فإنه سينضم إلى نادٍ جديد في الميركاتو المقبل في صفقة مجانية.
ويحظى اللاعب الفرنسي باهتمام كبير من قبل ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، إلا أنه لم يصل إلى درجة متقدمة في المفاوضات مع أي نادٍ حتى الآن.
وتظل العقبة الكبرى أمام "الشياطين الحمر" لإقناع رابيو بالانتقال إلى أولد ترافورد، هي أن النادي الإنجليزي لن يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.
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