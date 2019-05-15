أغويرو يعود لمنتخب التانغو

قال مصدران من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن مهاجم مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، سيكون ضمن التشكيلة المبدئية للمنتخب الوطني في كأس كوبا أمريكا.

ويبتعد أغويرو، الذي أحرز 21 هدفاً في 33 مباراة مع سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عن تشكيلة الأرجنتين منذ الخروج من دور الستة عشر لكأس العالم العام الماضي.

وسيعلن الاتحاد الأرجنتيني يوم الأربعاء تشكيلة مبدئية من 40 لاعباً، قبل إرسال التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعباً بعد أسبوعين لخوض منافسات البطولة القارية.

وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه: "كون أغويرو سيكون في التشكيلة المبدئية".

وأكد المصدر الثاني عودة أغويرو أيضاً لتشكيلة بلاده لأن أرقامه تتحدث عن نفسها ولهذا السبب تقرر دعوته من جديد.

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وساهم أغويرو بشكل مؤثر في فوز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم وسجل هدفاً مهماً في الفوز 4-1 على برايتون آند هوف ألبيون في الجولة الأخيرة يوم الأحد الماضي.

وإلى جانب أغويرو ستضم التشكيلة أيضاً أسطورة برشلونة، ليونيل ميسي ولاعب باريس سان جيرمان، آنخيل دي ماريا.

وستشهد كأس كوبا أمريكا، التي تقام في البرازيل بين 14 يونيو (حزيران) والسابع من يوليو (تموز) المقبلين، مشاركة منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة إضافة إلى قطر واليابان.

وستلعب الأرجنتين، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني الذي تولى المسؤولية منذ رحيل خورخي سامباولي العام الماضي، في المجموعة الثانية مع كولومبيا وباراجواي وقطر.