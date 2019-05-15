رسمياً.. جوارديولا أفضل مدرب في البريميرليج

توج المدرب الكتالوني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2018-2019 المنتهي هذا الأسبوع.

ونجح جوارديولا في أن يحقق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بعدما حصد 98 نقطة ليقتنص اللقب الثامن له في بطولات الدوري بإسبانيا وألمانيا وإنجلترا في أخر 10 مواسم.

جوارديولا خاض 3 مواسم فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، خسر الأول، ونجح في الفوز بالثاني والثالث، وما زال لديه في عقده مع مانشستر سيتي موسمين أخرين.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز تتويج بيب جوارديولا بجائزة مدرب الموسم في البريميرليج، بعد الحملة التي وصفها بالممتازة والتي انتهت بتتويج السماوي للمرة السادسة في تاريخه بلقب الدوري.

وتعد جائزة بيب جوارديولا هي الجائزة الفردية الوحيدة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019 بعد أن خسر أجويرو لقب الهداف لصالح الثلاثي الإفريقي صلاح وماني وأوباميانج، وإيدرسون جائزة القفاز الذهبي لصالح أليسون، وبيرناردو ورحيم سترلينج جائزة أفضل لاعب لصالح فان دايك.