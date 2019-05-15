سر توقف صفقة انتقال يوفيتش إلى ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، سر توقف صفقة انتقال الصربي لوكا يوفيتيش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن الصفقة كانت على وشك الانتهاء بين اللاعب الصربي والنادي الإسباني مقابل ما يقرب من 60 مليون يورو.

وأشار إلى أن تدخل مانشستر سيتي تسبب في تأجيل حسم الصفقة، وازدياد الصراع بين الناديين بشأن التعاقد مع يوفيتيش.

وأوضح أن النادي الإنجليزي يخصص ما يقرب من 230 مليون يورو تحت تصرف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، من أجل إبرام صفقات قوية للسيتي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتوقع الموقع الإسباني أن يشتد الصراع بين الريال والسيتي على يوفيتش، ولكن الأخير يفضل ارتداء قميص الميرنجي بغض النظر عن الإغراءات المالية.