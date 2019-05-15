جريزمان يبلغ أتلتيكو مدريد رسميًا بقرار الرحيل

أبلغ الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، إدارة النادي الإسباني، بقراره النهائي بشأن البقاء، أو الرحيل عن الروخيبلانكوس في الموسم المقبل.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنَّ جريزمان اجتمع اليوم الثلاثاء لتحديد مستقبله مع ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو، ودييجو سيميوني، المدير الفني، وأندريا بيرتا، المدير الرياضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان أبلغ مسؤولي أتلتيكو أنه سيغادر النادي في الميركاتو الصيفي دون تحديد النادي الذي سينتقل له.
وسيلجأ اللاعب الفرنسي، إلى بند الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو، والذي سينخفض من 200 مليون يورو، إلى 120 مليونًا، في الصيف المقبل.
وتوقعت الصحيفة، أن جريزمان سينتقل إلى صفوف برشلونة عقب انتهاء الموسم الحالي، لا سيما أنه كان ضمن اهتمامات النادي الكتالوني منذ الموسم الماضي.
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