مدرب أياكس يقطع الطريق على كبار أوروبا

أكد إيريك تين هاج، المدير الفني لأياكس أمستردام، أنه لا يُفكر في الرحيل عن منصبه مع الفريق الهولندي، خلال الفترة الحالية.

وارتبط اسم تين هاج بالعديد من كبار الأندية في أوروبا، وعلى رأسهم برشلونة، في ظل اقتراب إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي للبلوجرانا من الإقالة.

وقال تين هاج، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ارتباط اسمي بأندية مثل تشيلسي، برشلونة، وبايرن ميونخ أمر رائع، لكنني مرتبط بعقد مع أياكس، وأشعر بالراحة هنا".

وأضاف: "نحن نعمل من أجل المستقبل، ولا أفكر في الرحيل الآن".

وتولى تين هاج القيادة الفنية لأياكس في ديسمبر / كانون أول 2017، ويرتبط بعقد حتى صيف 2020، وقاد الفريق لتحقيق كأس هولندا، وعلى أعتاب تحقيق لقب الدوري، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.