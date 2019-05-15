خليفة كريستيانو يضع ميلان في أزمة

أكَّد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أنَّ خليفة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، يهدد ميلان بالدخول في أزمة، خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء، إنَّ إشبيلية اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تحويل إعارة البرتغالي أندريه سيلفا، إلى بيع نهائي، في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنَّ إشبيلية لن يفعل البند الموجود في العقد المبرم مع ميلان، بشأن شراء سيلفا نهائيًا مقابل دفع 35 مليون يورو؛ بسبب تراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة.

ورغم البداية الرائعة لسيلفا رفقة النادي الأندلسي، إلا أنَّه أحرز 9 أهداف فقط خلال 27 مباراة، خاضها في الليجا هذا الموسم.

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وأوضحت الصحيفة، أنَّ ميلان سيواجه أزمة بعد قرار إشبيلية؛ لأن اللاعب سيعود للنادي الإيطالي الذي سيجد صعوبة في بيعه خلال الصيف المقبل، دون خسارة مالية.

كان ميلان تعاقد مع سيلفا من صفوف بورتو في صيف 2017 مقابل 38 مليون يورو، لكن اللاعب البرتغالي لم يثبت نفسه ضمن صفوف الروسونيري، خلال الموسم الماضي.

وسبق أن صرح كريستيانو رونالدو، بأنه يرى أندريه سيلفا بمثابة الخليفة المستقبلي له في هجوم منتخب البرتغال.