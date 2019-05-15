رئيس نابولي: رونالدو مدرب يوفنتوس الحقيقي

شدد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، على الدور الذي يعيشه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في يوفنتوس، منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.

وقال دي لورينتيس، في تصريحات بحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "رونالدو قوي لأنه استبدل دوره بدور المدرب منذ حضوره للدوري الإيطالي، ماذا سيقدم المدرب أكثر مما فعل هو في السنوات الأخيرة؟".

وأضاف "المحفز الحقيقي هو رونالدو، إنه رجل غرفة الملابس، عندما رأيته يلعب برفقة منتخب بلاده، كان يجلس على مقاعد البدلاء، يصرخ أكثر من المدرب ليساعدهم على تحقيق الفوز".

وحول ما إذا كان نادمًا على عدم التوقيع معه، صرح دي لورينتيس "لم أكن أستطع تحمله، لقد علمني والداي أنه يجب على المرء أن يأخذ الخطوة وفقًا لما يمتلكه، لست مضطرًا لإثبات أي شئ لأي شخص، لأنني كنت شخص ناجحًا طوال حياتي، منذ أن كان عمري 25 عامًا".