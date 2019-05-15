خطوة جديدة من برشلونة صوب ضم لاكازيت

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أنَّ نادي برشلونة، اتخذ خطوة جديدة نحو التعاقد مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال، في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إنَّ برشلونة حوَّل اهتمامه بلاكازيت لواقع، بعد أن أجرى اتصالات مؤخرًا مع ممثلي المهاجم الفرنسي.

وأكدت الصحيفة، أنَّ لاكازيت يُدرك أنَّ برشلونة يريد التعاقد معه، رغم أنَّ النادي الكتالوني لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي.

وأوضحت أنَّ برشلونة استبعد الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، من حساباته، بينما يضع الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) كخيار أول لدعم الهجوم، ثم يأتي لاكازيت كخيار ثانٍ.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن قيمة صفقة لاكازيت، ستتراوح بين 65 ، و70 مليون يورو، لكن برشلونة يسعى لتخفيضها، عن طريق عرض بعض اللاعبين على الجانرز، مثل صامويل أومتيتي.