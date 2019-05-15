البرازيلي رافينيا يرحل عن بايرن ميونخ في نهاية الموسم

أكد المدافع البرازيلي الدولي رافينيا اليوم الثلاثاء أنه سيرحل عن بايرن ميونخ الألماني في نهاية الموسم الحالي.

وأشار رافينيا إلى أنه سينهي مغامرته التي استمرت لثمانية أعوام في أليانز أرينا مع نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

وقال رافينيا /33 عاما/ في مؤتمر صحفي "الأعوام الثمانية التي قضيتها هنا كانت رائعة ، عشت هنا لحظات مذهلة".

وينضم رافينيا إلى الهولندي اريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري في الرحيل عن اليانز ارينا في نهاية الموسم.

وانضم رافينيا إلى بايرن قادما من جنوه الإيطالي في 2011 وشارك في 266 مباراة مع الفريق وسجل ستة أهداف.