مودريتش: لا زلت أشعر بالتوتر عند مقابلة بوبان

فاجأ الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، مواطنه زفونيمير بوبان نجم ميلان السابق، خلال حضور الأخير حفلًا للجامعة الأوروبية داخل ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقال مودريتش، في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: "ما زلت أشعر بالتوتر حين أكون مع بوبان، إنه شخص أعجبت به كثيرًا منذ أن كنت طفلًا، وسعيد بمقابلته هنا في البرنابيو".

وفي نفس السياق، تحدث بوبان: "لم أكن أتوقع (حضور مودريتش). المكانة التي يتمتع بها ريال مدريد كمؤسسة، تثير اهتمامنا جميعًا دائمًا".

يُذكر أن بوبان كان قائد المنتخب الكرواتي، الذي توج بالميدالية البرونزية في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في فرنسا عام 1998.