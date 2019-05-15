تقارير: باريس سان جيرمان مهتم بضم ثلاثي ريال مدريد

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن ضم ثلاثي ريال مدريد الإسباني، جاريث بيل وتوني كروس وإيسكو سوف يكلف النادي الباريسي 210 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة أن الألماني توني كروس هو صاحب القيمة المالية الأعلي وسط الثلاثي، حيث سيكلف الفريق الفرنسي مبلغ 80 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الويلزي بيل 70 مليون يورو، فيما سيكون إيسكو متاحًا للبيع بمبلغ 60 مليون يورو.
ويبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لا يريد الاعتماد على بيل مجددًا، بعد أن تركه على مقاعد البدلاء في مباراة ريال سوسيداد في المرحلة الماضية من الدوري الإسباني، والتي خسرها الفريق 1 /3 .
وأصبح كروس قريبًا من الخروج من حسابات زيدان، خاصة بعد الأخبار التي أكدت أن النادي مهتم بضم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.
وكان إيسكو عانى من البقاء على مقاعد البدلاء، خلال فترة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، لكن مع عودة زيدان لتدريب الفريق، أصبح إيسكو صاحب دور كبير في الفريق.
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