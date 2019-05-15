أجويرو سيعود لتمثيل الأرجنتين في كوبا أمريكا

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سيعود لتمثيل منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا المقبلة والمقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن قائمة المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني ستشهد تواجد أجويرو بعد الأداء الجيد الذي ظهر عليه ودوره البارز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

ولفتت آس إلى أن أداء أجويرو أقنه سكالوني الذي استقر على ضمه لقائمة المنتخب الأرجنتيني حيث كان ظهوره الأخير بقميص التانجو في مباراة فرنسا بدور الـ16 لبطولة كأس العالم.

ومنذ تلك المباراة لم ينضم أجويرو لقائمة المنتخب الأرجنتيني على الرغم من توقع البعض تواجده في المعسكر الأخير للتانجو الذي تخلله وديتين أمام فنزويلا والمغرب.

أجويرو سبق له المشاركة في بطولة كوبا أمريكا نسخة 2011، 2015 و2016 الأخيرة التي خسرها المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية امام تشيلسي بركلات الترجيح.