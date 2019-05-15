زانيولو يحسم موقفه من عرضي يوفنتوس وريال مدريد

حسم نيكولو زانيولو، موهبة روما، موقفه من الرحيل عن الفريق، في ظل رغبة العديد من الأندية بالتعاقد معه.

ويعد زانيولو هدفًا أساسيًا للعديد من أندية أوروبا، حيث ترغب أندية يوفنتوس، ريال مدريد، بايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير في ضمه.

وقال نيكولو، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "لا يزال أمامي 4 سنوات أخرى في عقدي، أرى نفسي هنا في المستقبل".

وأضاف "أمر طبيعي أن يسرني اهتمام الأندية الأخرى، لكنني مستعد لتجديد عقدي لأنني سعيد هنا. سأكون سعيدًا بالبقاء".

Advertisements

وتابع موهبة الذئاب "أركز بالكامل على هاتين المباراتين الأخيرتين، لا أفكر في أي شيء اَخر، علينا أن نحاول الفوز بالمباراتين المقبلتين، ثم سنقوم بالحسابات".

وختم زانيولو "الأسف الأكبر؟ الهدف الذي استقبلناه أمام جنوى، ومنعنا من تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث المهمة".

وكان روما قد تعادل مع جنوى، بنتيجة (1-1)، في الجولة الـ35 من الكالتشيو، عندما سجل جنوى هدف التعادل في الدقيقة (90+1).

ويحتل روما المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.