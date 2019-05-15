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زانيولو يحسم موقفه من عرضي يوفنتوس وريال مدريد

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حسم نيكولو زانيولو، موهبة روما، موقفه من الرحيل عن الفريق، في ظل رغبة العديد من الأندية بالتعاقد معه.

ويعد زانيولو هدفًا أساسيًا للعديد من أندية أوروبا، حيث ترغب أندية يوفنتوس، ، بايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير في ضمه.

وقال نيكولو، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "لا يزال أمامي 4 سنوات أخرى في عقدي، أرى نفسي هنا في المستقبل".

وأضاف "أمر طبيعي أن يسرني اهتمام الأندية الأخرى، لكنني مستعد لتجديد عقدي لأنني سعيد هنا. سأكون سعيدًا بالبقاء".

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وتابع موهبة الذئاب "أركز بالكامل على هاتين المباراتين الأخيرتين، لا أفكر في أي شيء اَخر، علينا أن نحاول الفوز بالمباراتين المقبلتين، ثم سنقوم بالحسابات".

وختم زانيولو "الأسف الأكبر؟ الهدف الذي استقبلناه أمام جنوى، ومنعنا من تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث المهمة".

وكان روما قد تعادل مع جنوى، بنتيجة (1-1)، في الجولة الـ35 من الكالتشيو، عندما سجل جنوى هدف التعادل في الدقيقة (90+1). 

ويحتل روما المركز الخامس بجدول ترتيب ، برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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