شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. لاسارتى يرسم خطة مواجهة على ماهر فى مران الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الأورجوانى مارتن لاسارتى مساء اليوم،الأربعاء، استعداداته للمواجهة القوية أمام نظيره إنبي والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء غدا،الخميس، على ستاد بترسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 30 للدوري الممتاز.

ويحدد لاسارتي خلال مران الليلة خطة مواجهة إنبي ، خصوصا أن يعلم جيدًا صعوبة المباراة،فى ظل الرغبة الجامحة لعلي ماهر المدير الفني للفريق البترولي فى خطف الفوز بأي طريقة من أجل حماية نفسه أمام شبح صراع الهبوط وضمان البقاء في الدوري الموسم بالموسم الجديد وعدم الهبوط للقسم الثاني.

ويخوض الأهلي مباراة إنبي محتلا صدارة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة، في حين يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفًا.