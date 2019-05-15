شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. صالح جمعة يستعين بالأذكار قبل المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي إلى الأذكار الدينية ، بعد ظهوره بالأمس فى حلقة من برنامج رامز فى الشلال ، وضمن استعداد الفريق الأحمر لمواجهة إنبي فى منافسات الجولة رقم 30 والمؤجلة من مسابقة الدوري العام. وكتب صالح جمعة عبر حسابه الشخصي على موقف تويتر:

Advertisements فإذا بفاسق يتوب وصالح ينتكس، إنما هي قلوب بين يدي الله فلا تغتر. ويسير صالح بخطى ثابتة مع الأحمر حيث بدأ يثبت اقدامه وبمجهودات رائعة فى وسط ملعب الأهلى مع اقنتاع تام للمدرب بمستوياتهالرائعة.

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