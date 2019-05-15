شكرا لقرائتكم رضا البلتاجى رئيسا لقطاع الناشئين بنادى سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة على تولى البرلمانى رضا البلتاجى الحكم الدولى الأسبق رئاسة قطاع الناشئين بالنادى السكندرى. وحضر الحكم الدولى الاسبق مران سموحة لكرة القدم بالنادي، أمس الثلاثاء، برفقة رئيس النادي الذى استقر على إسناد منصب رئاسة قطاع الناشئين للبلتاجي. Advertisements وتولى البلتاجي نفس المنصب من قبل مع نادي المصرية للاتصالات قبل عدة مواسم ماضية، خلال تواجده ضمن أندية الدوري الممتاز.

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