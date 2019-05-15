قصة صور.. لحظات الود بين "الكابتن والمدام" رومانسية بلا حدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور المرأة فى حياة الرجل، فالجميع يعلم أن وراء كل رجل عظيم امرأة، وينطيق هذا على نجوم الكرة الذين دائما ما يظهرون وقوف زوجاتهم بجانبهم. ونجد أن السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة أظهرت بقوة لحظات الود بين نجوم الكرة المصرية وزوجاتهم فى مختلف المناسبات. ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح علاقة الود والحب بين نجوم الكرة وزوجاتهم فى الصور التالية:

محمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى و معه روان Advertisements

أحمد عادل حارس مصر المقاصة و ناريمان

رمضان صبحى و حبيبة

شريف إكرامى و زوجته رنا

عماد متعب نجم الأهلى السابق و زوجته يارا نعوم

عمرو السولية لاعب الأهلى و زوجته هدير

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