شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحذر لاعبى الزمالك من الإنذارات أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك لاعبيه من الخشونة فى الالتحام مع لاعبى نهضة بركان المغربى، لتفادى تلقى البطاقات الصفراء خلال المباراة التى ستجمعهما يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير بالمغرب، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

كما حذر الخواجة السويسرى لاعبى الأبيض من الاعتراض على الحكم بدون داعٍ، خاصة أن هناك 8 لاعبين مهددون بالغياب عن مباراة العودة أمام نهضة بركان، المقرر لها يوم 26 من الشهر الجارى، حال الحصول على بطاقة صفراء فى مباراة الذهاب، وهم "عماد السيد، محمود علاء، حمدى النقاز، طارق حامد، محمود كهربا، يوسف أوباما، عمر السعيد، إبراهيم حسن".