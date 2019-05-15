شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت وجلسات تحفيزية وصفوف مكتملة.. كيف يستعد المقاولون لمواجهة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بنادى المقاولون العرب تدريباته فى معقل الفريق بالجبل الأخضر، استعدادا لمواجهة الأهلى يوم 28 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويأمل المقاولون العرب أمام الأهلى فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة لدخول المربع الذهبى، فيما يسعى الأهلى للفوز ومواصلة الانفراد بالصدارة.

مكافآت ذئاب الجبل وفقا للائحة

أكد مسئولو المقاولون العرب أن مكافآت الفوز على الأهلى سيتم تحديدها وفقاً للائحة الفريق، وكان المقاولون العرب قد فاز على النادى الأهلى فى مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين بهدف نظيف فى واحدة من مفاجآت الدورى العام.



المقاولون العرب

صفوف المقاولون العرب مكتملة

يستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى ببرنامج تدريبى خاص تحت إشراف عماد النحاس مدرب الفريق، وذلك بدون غيابات من اللاعبين، حيث أكد محمد عادل المشرف على فريق الكرة فى تصريحات خاصة أن ذئاب الجبل مكتمل الصفوف قبل المباراة المرتقبة باستثناء يوسف الجوهرى الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى مؤخراً، وكذلك طاهر طاهر الذى يترقب العودة قريباً للملاعب بعد استكمال برنامجه التأهيلى.

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لمقاولون العرب يستعد للأهلي

جلسات تحفيزية

عقد المهندس محمد عادل فتحى الشرف على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب اجتماعا مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بحضور الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس على هامش مران ذئاب الجبل.

وحرص المشرف على الكرة على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز فى مباراتى الأهلى وبتروجت فى ختام الدورى.

وطالب فتحى اللاعبين بالتحلى بالروح القتالية والإصرار والتمسك بالمنافسة على المركز الرابع بالدورى تكليلا لجهود الفريق على مدار الموسم.



محمد عادل المشرف على فريق الكرة

المقاولون العرب يدرس مباراة الأهلى وإنبى

يعكف عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على دراسة فريق الأهلى ومتابعة مباراته مع إنبى المقرر لها غدا الخميس، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر، ووضع خطط لسيناريو الوقت الضائع الذى يتفوق فيه الأهلى دائماً.

المقاولون العرب يتطلع إلى المربع الذهبى

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 47 نقطة، وذلك بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع والمربع الذهبى، حيث يحل النادى المصرى رابعاً فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة.