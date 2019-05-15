شكرا لقرائتكم خبر عن دمنهور يقرر خصم 5 آلاف جنيه من كل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله خصم 5 آلاف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول للكرة بالموسم المنقضى كعقوبة مالية، بعد التعادل مع سيدى سالم والهزيمة من سماد أبو قير بناء على مذكرة الجهاز للفنى السابق، وهو ما تسبب فى الخروج من سباق المنافسة على الصعود للدورى الممتاز. وفى ذات السياق وعد مسئولى دمنهور جميع اللاعبين القدامى بصرف باقى مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى النادى من الموسم الماضى خلال الأيام المقبلة حتى يكونوا جاهزين لبداية فترة الأعداد لمنافسات دورس القسم الثانى بالموسم الكروى الجديد. يذكر أن قائمة دمنهور بالموسم الجديد تضم 10 لاعبين فقط هم مصطفى السيد سعيد حكيم وعمار شرف ومحمد جمال ورجب العربى وأحمد متعب وأحمد درة ووحيد محسن كارفالا وموندا.

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