انت الان تتابع رئيس نهضة بركان يرد على تصريحات رئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م
الزمالك
رد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونادي نهضة بركان، على تصريحات رئيس نادى الزمالك التى حذر فيها الأخير رئيس نهضة بركان من التلاعب بأى وسيلة فى مباراة الفريق الأبيض أمام الفريق المغربى والتى ستقام يوم الأحد المقبل فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية، وقال لقجع فى تصريحات مصورة له اليوم الثلاثاء: "كنت لا أريد الحديث فى هذا الموضوع، ولكن كانت هناك مكالمة وحيدة بينى وبين رئيس الزمالك فى مارس الماضى، حيث طلب وقتها السماح لخالد بوطيب مهاجم الزمالك بمغادرة المنتخب المغربى، وكان ردى عليه لا".
وأضاف: "رئيس الزمالك غضب من ردى على طلبه بسبب بوطيب، وحاليا يتحدث عن التحكيم، ولكن يجب علينا النظر لما كان فى السابق والعودة لآخر 20 سنة ماضية واطرح سؤالا عن المستفيد وقتها في المنافسات القارية للمنتخبات والأندية خلال تلك الفترة ويفوز بالبطولات ومن كان يترأس لجنة التحكيم حينها". وتابع: "طالبت الكاف
وأضاف: "رئيس الزمالك غضب من ردى على طلبه بسبب بوطيب، وحاليا يتحدث عن التحكيم، ولكن يجب علينا النظر لما كان فى السابق والعودة لآخر 20 سنة ماضية واطرح سؤالا عن المستفيد وقتها في المنافسات القارية للمنتخبات والأندية خلال تلك الفترة ويفوز بالبطولات ومن كان يترأس لجنة التحكيم حينها".
وتابع: "طالبت الكاف بتواجد الـvar فى نهائى الكونفدرالية بين نهضة بركان والزمالك، وأصررت على ذلك، ولا نقبل من أحد أن يعطينا دروسا، خاصة أنه أكبر مستفيد من أخطاء الحكام، والجميع شاهد على هذا عندما تخطت إحدى الكرات خط المرمى بوضوح ولم تحتسب وتأهل فريقة للنهائى".
واستطرد: "لا أقبل التهديدات وأنصح رئيس الزمالك بالابتعاد عن ممارسة الضغوطات النفسية للفريق الخصم، وأقول له إن هذه الأساليب تطورت حاليا ويجب أن يطور من نفسه".
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