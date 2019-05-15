التاريخ لا ينصف نظرية أجويرو في الكرة الذهبية

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تحرير:خالد الفوي ١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
الكرة الذهبية
قال النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إنه بحاجة إلى خوض نهائي دوري أبطال أوروبا كي يتمكن من الفوز بالكرة الذهبية، إلا أن تاريخ الجائزة يعجّ بالكثير من الأمثلة التي توجت بالجائزة دون اللعب في نهائي دوري الأبطال في نفس الموسم، وكان آخرهم كريستيانو رونالدو في عام 2013، عندما سجل 69 هدفًا ولم يلعب سوى نهائي كأس ملك إسبانيا، كما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة في عام 2012 بفضل تتويجه بثنائية الدوري والكأس، أما رونالدينيو فلم يشكك أحد في أحقيته في الفوز بالجائزة عام 2005، على الرغم من خروجه من دوري الأبطال من دور الـ16.
وتوج البرازيلي ريفالدو بالكرة الذهبية في عام 1999، مع فشله في عبور دور المجموعات مع برشلونة في دوري الأبطال، وتوج الظاهرة رونالدو بالجائزة في عام 1997 دون المشاركة من الأساس في دوري الأبطال مع برشلونة. وحصل الليبيري جورج ويا على الجائزة في عام 1995 مع ميلان في موسم لم يتوج خلاله بالدوري الإيطالي ولم
وحصل الليبيري جورج ويا على الجائزة في عام 1995 مع ميلان في موسم لم يتوج خلاله بالدوري الإيطالي ولم يصل إلى نهائي دوري الأبطال، وكذلك الحال مع ماركو فان باستن في عام 1992، الذي لم يصل إلى نهائي دوري الأبطال، وتوج بالكرة الذهبية الثالثة على التوالي مع ميلان.
أما الهولندي رود خوليت فتوج بالجائزة في عام 1987، ولم يتوج بأي شيء في ذلك الموسم، والأمثلة كثيرة، ولكن تلك هي أبرزها.
يذكر أن آخر 6 متوجين بالكرة الذهبية توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا، بدايةً من كريستيانو رونالدو في 2014، ووصولا إلى لوكا مودريتش العام الماضي.
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