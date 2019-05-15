انت الان تتابع التاريخ لا ينصف نظرية أجويرو في الكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

الكرة الذهبية

قال النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إنه بحاجة إلى خوض نهائي دوري أبطال أوروبا كي يتمكن من الفوز بالكرة الذهبية، إلا أن تاريخ الجائزة يعجّ بالكثير من الأمثلة التي توجت بالجائزة دون اللعب في نهائي دوري الأبطال في نفس الموسم، وكان آخرهم كريستيانو رونالدو في عام 2013، عندما سجل 69 هدفًا ولم يلعب سوى نهائي كأس ملك إسبانيا، كما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة في عام 2012 بفضل تتويجه بثنائية الدوري والكأس، أما رونالدينيو فلم يشكك أحد في أحقيته في الفوز بالجائزة عام 2005، على الرغم من خروجه من دوري الأبطال من دور الـ16.

Advertisements

وتوج البرازيلي ريفالدو بالكرة الذهبية في عام 1999، مع فشله في عبور دور المجموعات مع برشلونة في دوري الأبطال، وتوج الظاهرة رونالدو بالجائزة في عام 1997 دون المشاركة من الأساس في دوري الأبطال مع برشلونة. وحصل الليبيري جورج ويا على الجائزة في عام 1995 مع ميلان في موسم لم يتوج خلاله بالدوري الإيطالي ولم